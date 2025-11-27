Скидки
Генич: у Баринова есть предложения от ЦСКА и «Зенита»

Генич: у Баринова есть предложения от ЦСКА и «Зенита»
Российский комментатор Константин Генич высказался о ситуации с возможным продлением контракта полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова с клубом. Срок действия текущего соглашения закончится летом 2026 года.

«Насколько я слышал, есть предложение от ЦСКА, есть предложение от «Зенита». Разумеется, по деньгам точно не уступающие. Но, зная Баринова, он хочет остаться в «Локомотиве». И вот почему они пока не могут договориться? Может быть, приход Ротенберга, вы же сами говорили (обращается к Александру Бубнову. — Прим. «Чемпионата»), что Ротенберг — это большие бабки, может быть, приход Ротенберга как-то всё это сдвинет в пользу Баринова и его агентов», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

