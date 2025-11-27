Кержаков: гаджеты и соцсети вытесняют уличный вайб, это влияет на развитие детей

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков констатировал негативное влияние гаджетов и социальных сетей на развитие современных детей.

«Проблема гаджетов, социальных сетей в том, что они вытесняют уличный вайб. Это влияет на развитие детей, их здоровье, координацию и силу», — сказал Кержаков в фильме «Ребята с нашего двора» на «Кинопоиске».

Александр Кержаков является воспитанником «Зенита». Он выступал за петербургский клуб в периоды с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. На счету Кержакова 386 матчей, 162 гола и 71 результативная передача в составе сине-бело-голубых. Кержаков трижды становился чемпионом России, а также по одну разу завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. Александр повесил бутсы на гвоздь в 2017 году.