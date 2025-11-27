Солари прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари прокомментировал победу красно-белых над московским «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2). Аргентинец забил один из голов «Спартака».

— Кажется, что «Спартак» был близок к идеальной игре, особенно во втором тайме. Всё получалось?

— В первую очередь, я рад, что мы победили и вышли в следующую стадию. Наверное, правда во втором тайме у нас многое получалось. Мы делали то, что задумывали. Мы хорошо подготовились и нашли свои моменты, которые искали. Это здорово.

— Во втором тайме отчётливо бросалось в глаза преимущество «Спартака» на флангах. Почему так получалось?

— Во втором тайме мы выглядели лучше, и не только в этом аспекте, но и в остальных. Сейчас важно поскорее забыть об этой игре и готовиться к субботней игре против «Балтики» в чемпионате. Это будет очень важный матч, — сказал Солари в эфире «Матч ТВ».