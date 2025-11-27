Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солари прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Солари прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари прокомментировал победу красно-белых над московским «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2). Аргентинец забил один из голов «Спартака».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

— Кажется, что «Спартак» был близок к идеальной игре, особенно во втором тайме. Всё получалось?
— В первую очередь, я рад, что мы победили и вышли в следующую стадию. Наверное, правда во втором тайме у нас многое получалось. Мы делали то, что задумывали. Мы хорошо подготовились и нашли свои моменты, которые искали. Это здорово.

— Во втором тайме отчётливо бросалось в глаза преимущество «Спартака» на флангах. Почему так получалось?
— Во втором тайме мы выглядели лучше, и не только в этом аспекте, но и в остальных. Сейчас важно поскорее забыть об этой игре и готовиться к субботней игре против «Балтики» в чемпионате. Это будет очень важный матч, — сказал Солари в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Спартак» прекрасен при Романове! Снова разобрали «Локо» и прошли дальше в Кубке. Видео
Видео
«Спартак» прекрасен при Романове! Снова разобрали «Локо» и прошли дальше в Кубке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android