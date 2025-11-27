«Ещё рано говорить об этом». Экс-игрок «Ливерпуля» — о будущем Арне Слота в клубе

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о будущем главного тренера «красных» Арне Слота. По словам Макманамана, пока рано делать какие-либо выводы и рассуждать об увольнении нидерландского специалиста. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей с учётом всех соревнований, накануне уступив ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

«Думаю, нет, пока ещё рановато говорить об этом. Чтобы такие вопросы поднимались, «Ливерпулю» нужно вылететь из Лиги чемпионов и оказаться в самом низу турнирной таблицы АПЛ.

В начале января мерсисайдцы играют с «Арсеналом», тогда уже и нужно будет думать об этом. К тому моменту сезон будет в самом разгаре», — приводит слова Макманамана Daily Mail.