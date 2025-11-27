Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё рано говорить об этом». Экс-игрок «Ливерпуля» — о будущем Арне Слота в клубе

«Ещё рано говорить об этом». Экс-игрок «Ливерпуля» — о будущем Арне Слота в клубе
Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о будущем главного тренера «красных» Арне Слота. По словам Макманамана, пока рано делать какие-либо выводы и рассуждать об увольнении нидерландского специалиста. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей с учётом всех соревнований, накануне уступив ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

«Думаю, нет, пока ещё рановато говорить об этом. Чтобы такие вопросы поднимались, «Ливерпулю» нужно вылететь из Лиги чемпионов и оказаться в самом низу турнирной таблицы АПЛ.

В начале января мерсисайдцы играют с «Арсеналом», тогда уже и нужно будет думать об этом. К тому моменту сезон будет в самом разгаре», — приводит слова Макманамана Daily Mail.

Материалы по теме
Назван тренер, который может сменить Арне Слота в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android