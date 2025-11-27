Скидки
Александр Бубнов отреагировал на предложение взять Деяна Станковича в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на шутливое предложение взять Деяна Станковича в московское «Динамо». Ранее из клуба ушёл Валерий Карпин, отработавший главным тренером бело-голубых с лета по осень 2025-го. Станкович покинул «Спартак» также в ноябре этого года.

— Ну хорошо, какой тренер? Испанец, итальянец? Серб? Станкович, в конце концов?
— Станкович?

— Да. А чего?
— А, Станковича в «Динамо»? Тогда уж Личка, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Динамо» после 16 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» 34 очка.

Комментарии
