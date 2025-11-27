Александр Бубнов отреагировал на предложение взять Деяна Станковича в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на шутливое предложение взять Деяна Станковича в московское «Динамо». Ранее из клуба ушёл Валерий Карпин, отработавший главным тренером бело-голубых с лета по осень 2025-го. Станкович покинул «Спартак» также в ноябре этого года.
— Ну хорошо, какой тренер? Испанец, итальянец? Серб? Станкович, в конце концов?
— Станкович?
— Да. А чего?
— А, Станковича в «Динамо»? Тогда уж Личка, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
«Динамо» после 16 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» 34 очка.