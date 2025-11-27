Пабло Солари обратился к болельщикам «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари обратился к болельщикам красно-белых после победы над московским «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2). Аргентинец забил один из голов «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, выбив «Локомотив» в Путь регионов.

— На стадионе было много болельщиков «Спартака». Как это влияло на эмоциональную составляющую?

— Мы чувствуем поддержку наших болельщиков на каждом матче, в Москве особенно. Да, поддержка чувствовалась на протяжении всей игры. Огромное спасибо нашим фанатам, — сказал Солари в эфире телеканала «Матч ТВ».