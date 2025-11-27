Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алеррандро оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке России

Алеррандро оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке России
Комментарии

Нападающий ЦСКА Алеррандро оценил шансы армейцев на победу в Фонбет Кубке России нынешнего сезона. В полуфинале Пути РПЛ турнира ЦСКА сыграет с «Краснодаром».

«Высокие [шансы]. В прошлом году мы стали чемпионами. Поэтому сейчас сделаем всё, чтобы защитить титул. Это будет сложная игра (с «Краснодаром». — Прим. «Чемпионата»), важная. Встретятся две классные команды, это будут прекрасные игры, посмотрим, кто станет победителем», — приводит слова Алеррандро ТАСС.

Армейцы являются действующим обладателем Кубка России, всего в активе ЦСКА девять трофеев. Красно-синие лидируют по этому показателю вместе с московским «Локомотивом». Также ЦСКА взял Суперкубок страны, одолев в финале «Краснодар».

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник ЦСКА Круговой: Баринов 100% усилил бы нашу команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android