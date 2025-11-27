Алеррандро оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке России

Нападающий ЦСКА Алеррандро оценил шансы армейцев на победу в Фонбет Кубке России нынешнего сезона. В полуфинале Пути РПЛ турнира ЦСКА сыграет с «Краснодаром».

«Высокие [шансы]. В прошлом году мы стали чемпионами. Поэтому сейчас сделаем всё, чтобы защитить титул. Это будет сложная игра (с «Краснодаром». — Прим. «Чемпионата»), важная. Встретятся две классные команды, это будут прекрасные игры, посмотрим, кто станет победителем», — приводит слова Алеррандро ТАСС.

Армейцы являются действующим обладателем Кубка России, всего в активе ЦСКА девять трофеев. Красно-синие лидируют по этому показателю вместе с московским «Локомотивом». Также ЦСКА взял Суперкубок страны, одолев в финале «Краснодар».