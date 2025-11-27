Кержаков рассказал, почему во время обучения в академии боялся ходить по ночным клубам

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков объяснил, почему в молодости боялся ходить по ночным клубам.

«Я боялся ходить по ночным клубам, потому что, не дай бог, узнают, потом родителям расскажут, ещё, не дай бог, выгонят [из интерната]», — сказал Кержаков в фильме «Ребята с нашего двора» на «Кинопоиске».

Александр Кержаков является воспитанником «Зенита». Он выступал за петербургский клуб в периоды с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. На счету Кержакова 386 матчей, 162 гола и 71 результативная передача в составе сине-бело-голубых. Кержаков трижды становился чемпионом России, а также по одну разу завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. Александр повесил бутсы на гвоздь в 2017 году.