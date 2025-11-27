Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков кратко рассказал о своём отношении к популярности

Александр Кержаков кратко рассказал о своём отношении к популярности
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков одним предложение описал своё отношение к популярности.

«Моё отношение к популярности? Не стоит забывать, откуда ты и кто ты был», — сказал Кержаков в фильме «Ребята с нашего двора» на «Кинопоиске».

Александр Кержаков является воспитанником «Зенита». Он выступал за петербургский клуб в периоды с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. На счету Кержакова 386 матчей, 162 гола и 71 результативная передача в составе сине-бело-голубых. Кержаков трижды становился чемпионом России, а также по одну разу завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. Александр повесил бутсы на гвоздь в 2017 году.

Материалы по теме
Александр Кержаков ответил, что любит больше — центр или окраины Санкт-Петербурга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android