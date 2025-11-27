«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 27 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. Всего за последние пять матчей этих соперников было зафиксировано две победы «Зенита», две ничьих и одна победа «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.