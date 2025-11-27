«Дела плохи, дай бог, чтобы они дотянули до зимы». Александр Бубнов — о ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Динамо» Махачкала. ЦСКА прошёл дальше по сумме двух игр — 2:2, 5:4 пен.

«Мне больше Махачкала понравилась по игре, поэтому им эта игра очень поможет в чемпионате, тем более у них сейчас две важные игры и нужно уходить из зоны переходных игр.

Ну, а что касается ЦСКА, у них настолько плохи дела с нападением, что они нашли новую форму ведения игры, новую модель ведения игры. Я такое уже видел на Западе, когда центральный защитник идёт, но чтобы два вместе пошли вперёд — это впервые, по-моему, нигде в мире такого нет. И они благодаря этому, но опять, они не выиграли, я считаю, они вничью сыграли, пенальти я не беру.

Поэтому в этом смысле у них дела плохи. И дай бог, чтобы они дотянули до зимы, до перерыва сейчас и много очков не потеряли. Потому что они будут терять очки, там соперник посерьёзнее будут, тем более на выезде, когда будут играть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».