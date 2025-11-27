Скидки
Карпин раскрыл, правда ли он отказывался от неустойки после ухода из «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, отказался ли он от неустойки после ухода из столичного клуба. Карпин покинул «Динамо» 17 ноября. Команду он возглавил прошлым летом.

— Писали, что вы отказались от неустойки. Или вы ни на что и не претендовали, потому что ушли сами?
— Вы сами всё сказали. Если я ухожу сам, то о какой неустойке речь? Мне скорее могли прописать, что в этом случае я что-то должен. Вам же не заплатят, если сами уйдёте? Это бред, — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Карпин возглавлял «Динамо», параллельно работая в сборной России. Ранее специалист трудился в «Ростове».

