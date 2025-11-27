Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
В ЦСКА рассказали о состоянии Евгения Алдонина, у которого диагностирован рак

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии ветерана армейского клуба Евгения Алдонина на фоне его тяжёлой болезни. У экс-футболиста диагностировали рак поджелудочной железы.

«Сейчас у Евгения стабильное состояние. Но ему нужны тишина и возможность полностью сконцентрироваться на борьбе с болезнью», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Евгению Алдонину 45 лет. Он играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом он становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем Кубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».

