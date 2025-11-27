Легендарного футболиста московского «Спартака» Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» ушёл из жизни в возрасте 99 лет. О смерти Никиты Симоняна стало известно в ночь на 24 ноября. Церемония прощания с футболистом прошла сегодня, 27 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.