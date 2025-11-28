Скидки
Игрок ЦСКА Матеус Алвес отреагировал на разговоры об интересе к нему из АПЛ

Игрок ЦСКА Матеус Алвес отреагировал на разговоры об интересе к нему из АПЛ
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отреагировал на разговоры об интересе к его персоне со стороны английских клубов.

— Твой агент говорил об интересе к тебе клубов АПЛ. В каком топовом чемпионате ты мечтаешь играть в будущем?
— Сейчас я ни о чём не думаю. Я на 100% сосредоточен на ЦСКА. Только богу известно о будущем. Сейчас я играю за ЦСКА. Поэтому, пока я здесь, не думаю ни о чём другом, — приводит слова Алвеса Sport24.

Алвесу 20 лет. Он перебрался в московский клуб из бразильского «Сан-Паулу» прошедшим летом. За указанный промежуток футболист сыграл в 17 встречах во всех турнирах, отметившись дважды забитыми мячами и одним ассистом. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 6 млн.

