Бубнов — о тренерах: «Спартаку» худо-бедно везёт, а «Динамо» — проклятая команда

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, в каком клубе с большей долей вероятности выберут качественного главного тренера — в «Спартаке» или в московском «Динамо». Сейчас красно-белыми и бело-голубыми руководят исполняющие обязанности главных Вадим Романов и Ролан Гусев соответственно.

— Кто с тренером-то угадает? Какой прогноз?

— Я? Ты хочешь, чтобы я назвал…

— В каком клубе, на ваш взгляд, выберут более качественного тренера?

— Вероятность, что более качественного тренера, да, выберут в «Динамо». Знаешь почему?

— Давления меньше?

— Не, не, потому что в «Динамо» ошибок наделали с этими тренерами больше, чем в «Спартаке». «Спартаку» худо-бедно везёт, они с Каррерой чемпионами стали. С третьим тренером! Им фартит. А «Динамо» нет. «Динамо» — проклятая команда. Я говорил уже об этом. И проклятие до сих пор не снято, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».