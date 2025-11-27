Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Атмосфера — супер!» Футболистка сборной России Жаркова рассказала о приёме в КНДР

«Атмосфера — супер!» Футболистка сборной России Жаркова рассказала о приёме в КНДР
Комментарии

Нападающая женской сборной России Медея Жаркова рассказала о приёме в КНДР. Сегодня, 27 ноября, россиянки проиграли сборной КНДР в товарищеском матче со счётом 2:5.

«В первый раз играла, когда столько болельщиков на трибунах. Это круто – та часть футбола, которая мне очень нравится. На трибунах сидели и наши болельщики, что очень приятно. Мы их слышали. После игры всех поблагодарили. Было очень приятно, что в другой стране за нас тоже болеют. Вообще, видно, что КНДР – культурная страна. Для них наш приезд – праздник. Они очень добрые, дружелюбные. Нас так тепло встретили, когда мы выходили на поле. Атмосфера была супер», — рассказала Жаркова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Комментарии
