«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 ноября, состоится матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся челнинский «КАМАЗ» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«КАМАЗ»: Замерец, Юдинцев, Аюкин, Калистратов, Бурко, Мануйлов, Абдуллаев, Хубаев, Дерюгин, Шамкин, Голыбин.

«Крылья Советов»: Кокарев, Чернов, Евгеньев, Божин, Лепский, Печенин, Сутормин, Витюгов, Баньяц, Марин, Гайч.