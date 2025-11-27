«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 27 ноября, состоится матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся челнинский «КАМАЗ» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2025, четверг. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Крылья Советов
Самара
Стартовые составы команд:
«КАМАЗ»: Замерец, Юдинцев, Аюкин, Калистратов, Бурко, Мануйлов, Абдуллаев, Хубаев, Дерюгин, Шамкин, Голыбин.
«Крылья Советов»: Кокарев, Чернов, Евгеньев, Божин, Лепский, Печенин, Сутормин, Витюгов, Баньяц, Марин, Гайч.
