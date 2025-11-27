Скидки
Футболистка сборной России Жаркова объяснила крупное поражение от команды КНДР

Нападающая женской сборной России Медея Жаркова объяснила крупное поражение от команды КНДР в товарищеском матче. Россиянки проиграли со счётом 2:5.

«У них очень хорошая сборная. Чётко поставленные комбинации, классные передачи, высокие скорости, из-за которых с ними сложно играть. Пропустили много, но прогресс точно есть. Впереди ещё вторая игра. Разберём ошибки и верим, что во второй игре покажем лучший результат.

Забить мне удалось, когда смогла перехватить пас, который отдавала футболистка сборной КНДР. Отдала затем мяч Кристине Комиссаровой, она мне вернула мяч, и потом я просто хорошо попала в дальний угол», — рассказала Жаркова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

