Главная Футбол Новости

Футболистка сборной России Жаркова поделилась впечатлениями от столицы КНДР

Футболистка сборной России Жаркова поделилась впечатлениями от столицы КНДР
Комментарии

Нападающая женской сборной России Медея Жаркова поделилась впечатлениями от столицы КНДР, города Пхеньяна. Сегодня, 27 ноября, россиянки проиграли сборной КНДР в товарищеской встрече со счётом 2:5. Команды проведут второй товарищеский матч в воскресенье, 30 ноября.

«Пхеньян видели пока только из окна автобуса, поэтому сложно что-то о нём сказать. Чистый город, много небоскрёбов. Очень надеюсь, что сможем его подробнее рассмотреть, когда поедем на экскурсию», — рассказала Жаркова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В 2024 году соперники встречались дважды в России. В первой игре россиянки уступили со счётом 0:3, во второй команды сыграли вничью со счётом 0:0.

