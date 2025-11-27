Футболистка сборной России Жаркова поделилась впечатлениями от столицы КНДР

Нападающая женской сборной России Медея Жаркова поделилась впечатлениями от столицы КНДР, города Пхеньяна. Сегодня, 27 ноября, россиянки проиграли сборной КНДР в товарищеской встрече со счётом 2:5. Команды проведут второй товарищеский матч в воскресенье, 30 ноября.

«Пхеньян видели пока только из окна автобуса, поэтому сложно что-то о нём сказать. Чистый город, много небоскрёбов. Очень надеюсь, что сможем его подробнее рассмотреть, когда поедем на экскурсию», — рассказала Жаркова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В 2024 году соперники встречались дважды в России. В первой игре россиянки уступили со счётом 0:3, во второй команды сыграли вничью со счётом 0:0.