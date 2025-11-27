Скидки
Быстров назвал условие, при котором «Спартаку» нужно оставлять Романова главным тренером

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров назвал условие, при котором красно-белым нужно оставлять Вадима Романова главным тренером первой команды. Сейчас российский специалист исполняет обязанности главного тренера красно-белых.

«Пока у Романова прошло только два матча. Надо смотреть на протяжении 10 игр хотя бы. Если за ним команда будет идти, то надо оставлять. За две игры при Романове футбол стал интереснее. При нём «Спартак» интереснее заиграл, чем при Станковиче последний год. Можно нормально пока работать с приставкой и. о., а потом уже будут смотреть. Главное, чтобы пёрло. Сейчас дёргаться нет смысла», — приводит слова Быстрова Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

