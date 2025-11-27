Арне Слот продолжает пользоваться поддержкой боссов «Ливерпуля» — Daily Mail
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот по-прежнему пользуется поддержкой руководства клуба. Его положение не изменилось после поражения в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4). Об этом сообщает Daily Mail.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6' 1:1 Собослаи – 16' 1:2 Тиль – 56' 1:3 Дриош – 73' 1:4 Дриош – 90+1'
Действующие чемпионы Англии проиграли 9 из 12 последних матчей.
После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал девять очков и на текущий момент занимает 13-е место. В следующем туре команда Слота встретится с миланским «Интером». Игра состоится 9 декабря и пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
Рекорды «Ливерпуля»:
