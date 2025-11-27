Арне Слот продолжает пользоваться поддержкой боссов «Ливерпуля» — Daily Mail

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот по-прежнему пользуется поддержкой руководства клуба. Его положение не изменилось после поражения в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4). Об этом сообщает Daily Mail.

Действующие чемпионы Англии проиграли 9 из 12 последних матчей.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал девять очков и на текущий момент занимает 13-е место. В следующем туре команда Слота встретится с миланским «Интером». Игра состоится 9 декабря и пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Рекорды «Ливерпуля»: