Юрист объяснил слова агента Бабича о том, что новым представителем игрока стал Кахигао

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил слова агента Мануэля Стояновича, ранее представлявшего интересы защитника московского «Спартака» Срджана Бабича.

«Кахигао, конечно, не может быть агентом Бабича. Агент не может работать в клубе — это запрещено регламентом. Чтобы называться агентом, он должен иметь лицензию ФИФА, которой у Кахигао нет. Я думаю, что агент Бабича имел в виду не то, что он его агент юридически, а в переносном смысле, очевидно, что у него есть какая-то претензия к Френсису», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Стоянович заявил, что новым агентом сербского защитника стал спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао.