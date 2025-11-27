Скидки
Первый тренер Сафонова: может, Энрике хочет выпустить Матвея, но не может из-за Забарного

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, считает, что российский голкипер может не играть за парижский клуб из-за политического давления. Напомним, минувшим летом к французской команде присоединился игрок сборной Украины Илья Забарный.

«Мнение болельщиков — это хорошо, с одной стороны. Но решение о Матвее принимает руководство «ПСЖ» в зависимости от контракта, который был подписан. Покупке Шевалье состоялась с условием, что тот будет основным вратарём. А до какой степени основным — не указано. Это решает тренер. И нынешняя игра Шевалье, возможно, вселяет в Сафонова надежду: к нему повернутся лицом. Однако сказать очень сложно, ведь гарантий у Матвея никаких нет.

В футболе должен соблюдаться принцип конкуренции. Если один вратарь уже не уверен в себе, играет неважно — по логике шанс должны предоставить другому. Но здесь ещё и политика замешана — Забарный не общается с Сафоновым. Может, Луис Энрике и хочет выпустить Матвея, но на него могут давить из-за политики. Столько нюансов… Однако должен играть сильнейший. Мы не знаем, давит ли «ПСЖ» на Сафонова из-за Забарного. Может, просто рекомендуют покинуть клуб, а он имеет право отказаться», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов не сыграл ни одного матча за «ПСЖ». Голкипер Люка Шевалье провёл 18 встреч за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

