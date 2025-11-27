«Динамо» сообщило о продаже всех билетов на матч с «Зенитом» в Кубке России

Московское «Динамо» в телеграм-канале проинформировало о продаже всех билетов на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (27 ноября). Игра пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Приходите на «ВТБ Арену» заранее и гоните нашу команду к победе в важнейшей игре. Бело-голубые ждут огненную поддержку на родном стадионе от любимых болельщиков. Вместе мы сильнее», — написано в сообщении «Динамо».

Первая игра команд на указанной стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

