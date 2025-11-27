Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» сообщило о продаже всех билетов на матч с «Зенитом» в Кубке России

Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале проинформировало о продаже всех билетов на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (27 ноября). Игра пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Приходите на «ВТБ Арену» заранее и гоните нашу команду к победе в важнейшей игре. Бело-голубые ждут огненную поддержку на родном стадионе от любимых болельщиков. Вместе мы сильнее», — написано в сообщении «Динамо».

Первая игра команд на указанной стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

У «Динамо» только один шанс спасти сезон. Теперь РПЛ уйдёт на второй план?
У «Динамо» только один шанс спасти сезон. Теперь РПЛ уйдёт на второй план?

