Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Джеррард: «Ливерпуль» пропускает слишком много голов, команда очень уязвима

Джеррард: «Ливерпуль» пропускает слишком много голов, команда очень уязвима
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал поражение своей бывшей команды от ПСВ со счётом 1:4 в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Специалист высказался о действиях отдельных игроков и об общей ситуации в клубе.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«Керкез, на мой взгляд, бо́льшую часть матча терял позицию. Преступление – находиться в такой позиции по отношению к нападающему. Он оставляет себя без шансов.

Команда переживает действительно трудный момент. Кто бы сейчас ни тренировал «Ливерпуль», он задействовал бы Салаха. «Ливерпулю» нужны все сильные игроки на поле, чтобы попытаться обрести стабильность. Они пропускают слишком много голов, они очень уязвимы в переходных фазах. Выглядят очень уязвимыми и нестабильными, как только мяч переходит к другой команде.

«Энфилд» говорил сам за себя: трибуны опустели за 10 минут до конца, а как только был забит третий гол, игра закончилась», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

«Таков мир, в котором мы живём». Джеррард — о возможном увольнении Слота из «Ливерпуля»
