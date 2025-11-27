Круговой обратился к болельщикам после победного матча ЦСКА с «Динамо» Мх в Кубке России
Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал сообщение в своём телеграм-канале после ответной встречи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1, 5:4 пен.). Футболист был заменён сразу после перерыва.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8' 1:1 Попович – 68' 2:1 Попович – 90'
«Всем привет! Хотел сегодня помочь команде как можно скорее. Прекрасно понимаю, что это был не лучший мой матч. Будем работать и восстанавливаться. Поздравляю клуб и наших болельщиков с победой!
ЦСКА каждый год высоко забирается в Кубке благодаря 12-му игроку на трибунах. Вместе мы можем перевернуть любую игру», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Напомним, Круговой получил ушиб передней подвздошной кости в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
