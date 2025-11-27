Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой обратился к болельщикам после победного матча ЦСКА с «Динамо» Мх в Кубке России

Круговой обратился к болельщикам после победного матча ЦСКА с «Динамо» Мх в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал сообщение в своём телеграм-канале после ответной встречи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1, 5:4 пен.). Футболист был заменён сразу после перерыва.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Попович – 68'     2:1 Попович – 90'    

«Всем привет! Хотел сегодня помочь команде как можно скорее. Прекрасно понимаю, что это был не лучший мой матч. Будем работать и восстанавливаться. Поздравляю клуб и наших болельщиков с победой!

ЦСКА каждый год высоко забирается в Кубке благодаря 12-му игроку на трибунах. Вместе мы можем перевернуть любую игру», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, Круговой получил ушиб передней подвздошной кости в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

Материалы по теме
Официально
ЦСКА сделал заявление о состоянии здоровья Кругового и Лукина после дерби со «Спартаком»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android