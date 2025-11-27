Круговой обратился к болельщикам после победного матча ЦСКА с «Динамо» Мх в Кубке России

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал сообщение в своём телеграм-канале после ответной встречи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1, 5:4 пен.). Футболист был заменён сразу после перерыва.

«Всем привет! Хотел сегодня помочь команде как можно скорее. Прекрасно понимаю, что это был не лучший мой матч. Будем работать и восстанавливаться. Поздравляю клуб и наших болельщиков с победой!

ЦСКА каждый год высоко забирается в Кубке благодаря 12-му игроку на трибунах. Вместе мы можем перевернуть любую игру», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, Круговой получил ушиб передней подвздошной кости в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

