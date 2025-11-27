Гендиректор «Акрона»: не думаем, что интереса к клубу будет меньше, если Дзюба уйдёт

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на вопрос, снизится ли интерес к тольяттинскому клубу в случае ухода нападающего Артёма Дзюбы.

«То, как Артём проявляет себя в «Акроне», зависит не только от тренера, но и от всей обстановки, которая его окружает. У нас получилось найти правильный формат взаимодействия между руководством клуба, тренерским штабом, игроками. Тут удачно сложился пазл.

Мы не думаем о том, что интереса к «Акрону» будет меньше, если Дзюба уйдёт. Мы всегда отталкиваемся от клубных интересов», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба в 14 матчах РПЛ забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.