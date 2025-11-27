Тошич назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о командах, борющихся за выигрыш Мир Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«ЦСКА — один из главных претендентов на чемпионство. Команда отлично идёт по сезону и одерживает победы. Особенно в домашних матчах. Встречи с соперниками слабее команде удаются. Кто борется за чемпионство? ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» — главные претенденты на победу в РПЛ», — приводит слова Тошича Metaratings.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 33 очка и занимает второе место. Зенит» заработал 33 очка и располагается на третьей строчке. «Краснодар» с 34 очками находится на первой строчке.

