Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Тошич назвал главных претендентов на победу в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о командах, борющихся за выигрыш Мир Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«ЦСКА — один из главных претендентов на чемпионство. Команда отлично идёт по сезону и одерживает победы. Особенно в домашних матчах. Встречи с соперниками слабее команде удаются. Кто борется за чемпионство? ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» — главные претенденты на победу в РПЛ», — приводит слова Тошича Metaratings.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 33 очка и занимает второе место. Зенит» заработал 33 очка и располагается на третьей строчке. «Краснодар» с 34 очками находится на первой строчке.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Круговой обратился к болельщикам после победного матча ЦСКА с «Динамо» Мх в Кубке России

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android