Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все пары 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026

Определились все пары 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии

В Фонбет Кубке России определились все пары 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). В 1/2 финала турнира встретятся следующие команды:

ЦСКА – «Краснодар»;
«Спартак» — «Динамо» М.

Полуфинал состоит из двух матчей. Оба пройдут в марте 2026 года.

В 1/4 финала «Спартак» одержал победу над «Локомотивом», ЦСКА обыграл «Динамо» из Махачкалы. «Краснодар» был сильнее «Оренбурга», а «Динамо» из Москвы одержало победу над «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Хет-трик Бабаева помог московскому «Динамо» разгромить «Крылья Советов» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android