Определились все пары 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026

В Фонбет Кубке России определились все пары 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). В 1/2 финала турнира встретятся следующие команды:

ЦСКА – «Краснодар»;

«Спартак» — «Динамо» М.

Полуфинал состоит из двух матчей. Оба пройдут в марте 2026 года.

В 1/4 финала «Спартак» одержал победу над «Локомотивом», ЦСКА обыграл «Динамо» из Махачкалы. «Краснодар» был сильнее «Оренбурга», а «Динамо» из Москвы одержало победу над «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.