Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Даниил Шамкин открыл счёт на 33-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются челнинский «КАМАЗ» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). Счёт в матче – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2025, четверг. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
2 : 4
Крылья Советов
Самара
1:0 Шамкин – 3'     1:1 Баньяц – 57'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Даниил Шамкин на 33-й минуте.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
