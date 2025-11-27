Скидки
В ЦСКА сообщили, что экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев стал скаутом клуба

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев стал скаутом клуба.

«Дмитрий Андреев действительно присоединился к ЦСКА в качестве селекционера. Усиление скаутинговых мощностей в преддверии трансферного окна — безусловно, одна из важнейших задач любого клуба. Многим на российском футбольном рынке прекрасно известно, что на позиции спортивного директора «Оренбурга» при достаточно скромных ресурсах Дмитрию удалось собрать очень яркую команду с качественными футболистами, которые ранее не были широко известны, но успешно украшали нашу лигу не один год. Желаем Дмитрию и коллегам удачи!» — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

