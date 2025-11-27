Скидки
Определились все пары второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России
В Фонбет Кубке России определились все пары второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. В 1/4 финала турнира встретятся следующие команды:

«Балтика» – «Зенит»;
«Крылья Советов» – «Оренбург»;
«Арсенал» Тула –«Локомотив» ;
«Ростов» – «Динамо» Махачкала.

Стадия состоит из одного матча. Они должны состояться в марте 2026 года.

Во встречах первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Балтика» одержала победу над московским «Торпедо». «Ростов» прошёл «Нефтехимик». Тульский «Арсенал» взял верх над «Рубином», а «Крылья Советов» оказались сильнее «КАМАЗа».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

