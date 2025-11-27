Мбаппе опроверг зависимость «Реала» от своей игры после покера в матче Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не согласился с утверждением, что игра столичного клуба зависит от его индивидуальных действий. Футболист высказался по этому поводу после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этой встрече «сливочные» обыграли греческий «Олимпиакос» со счетом 4:3, а французский форвард оформил покер, забив все четыре мяча своей команды.

«Не надо говорить, что мы победили благодаря Килиану. Я думаю, что это плохой вопрос, при всём уважении. У каждого есть своя работа в команде. Моя задача – забивать голы, но я могу сказать, что без остальных игроков мы не победим. В каждой команде есть игроки, которым нужно выполнять свою работу, однако я не думаю, что здесь есть какая-то зависимость или что-то в этом роде. Я думаю, что это скорее выдумка журналистов или людей со стороны», — приводит слова нападающего Mundo Deportivo.