Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе опроверг зависимость «Реала» от своей игры после покера в матче Лиги чемпионов

Мбаппе опроверг зависимость «Реала» от своей игры после покера в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не согласился с утверждением, что игра столичного клуба зависит от его индивидуальных действий. Футболист высказался по этому поводу после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этой встрече «сливочные» обыграли греческий «Олимпиакос» со счетом 4:3, а французский форвард оформил покер, забив все четыре мяча своей команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

«Не надо говорить, что мы победили благодаря Килиану. Я думаю, что это плохой вопрос, при всём уважении. У каждого есть своя работа в команде. Моя задача – забивать голы, но я могу сказать, что без остальных игроков мы не победим. В каждой команде есть игроки, которым нужно выполнять свою работу, однако я не думаю, что здесь есть какая-то зависимость или что-то в этом роде. Я думаю, что это скорее выдумка журналистов или людей со стороны», — приводит слова нападающего Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Гениальный матч Мбаппе — сделал покер! Но «Реал» умудрился пропустить три от аутсайдера ЛЧ
Видео
Гениальный матч Мбаппе — сделал покер! Но «Реал» умудрился пропустить три от аутсайдера ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android