«Мне уже надоели эти страдания». Вратарь Войцех Щенсны — о продолжении карьеры

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о проблемах, с которыми он сталкивается на тренировках после возобновления карьеры. Сложности возникают из-за травмы, полученной в 2008 году. Тогда вратарь лондонского «Арсенала» сломал оба предплечья.

«На тренировке наступает момент, когда я полностью теряю чувствительность в руках и не могу даже держать бутылку с водой из-за боли. Тогда мы с тренерами шутим, что тренировка окончена, потому что я снова парализован, но на самом деле мне уже надоели эти страдания.

Во время предсезонки, во время очень интенсивных тренировок ситуация ухудшается. Во время сезона ситуация становится проще, потому что ты проводишь две тренировки, а потом – один матч, так что руки отдыхают, и это не так плохо. Болезнь распространяется от запястья до локтя», — приводит слова польского голкипера Sport.es.

Напомним, Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года, но возобновил её в октябре, присоединившись к каталонскому клубу.