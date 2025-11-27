Скидки
Главная Футбол Новости

Гейе и Кин, повздорившие в матче с «МЮ», провели шуточный боксёрский поединок

Гейе и Кин, повздорившие в матче с «МЮ», провели шуточный боксёрский поединок
Комментарии

Футболисты «Эвертона» Идрисса Гейе и Майкл Кин провели шуточный боксёрский поединок на базе клуба. 24 ноября между Гейе и Кином произошёл конфликт в начале матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1), за что сенегальский игрок получил красную карточку на 13-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'    
Удаления: нет / Гейе – 13'

Шуточный боксёрский поединок Гейе и Кина:

После 12 туров английской Премьер-лиги «Эвертон» набрал 18 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В следующем туре команда из Ливерпуля встретится с «Ньюкаслом». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.

