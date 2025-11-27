Экс-президент «Оренбурга» отреагировал на назначение Дмитрия Андреева скаутом ЦСКА

Экс-президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на назначение бывшего спортивного директора «горожан» Дмитрия Андреева на пост скаута московского ЦСКА.

«Желаю Дмитрию Андрееву успешной работы в ЦСКА, в топ-клубе. У него есть определённые способности, которые могут быть полезны. За короткое время он собрал хорошую команду в «Оренбурге», работал успешно. У Андреева достаточно интересное видение в подборе футболистов. А былые ошибки было время осмыслить, чтобы больше не допускать», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дмитрий Андреев занимал должность спортивного директора «Оренбурга» с 2020 по 2024 год.