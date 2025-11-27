Криштиану Роналду высказался о том, что стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал то, что стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc.

«С радостью сообщаю важную новость: я стану акционером WOWfc! Мы разделяем ценности, в которые я глубоко верю: дисциплину, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству. WOWfc создаёт нечто уникальное и мощное, и я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту. Он помогает развивать спорт и вдохновлять следующее поколение», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».