Мбаппе признан игроком недели Лиги чемпионов. Он оформил покер в матче с «Олимпиакосом»

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.

Футболист «сливочных» забил четыре мяча в ворота «Олимпиакоса» (3:4) во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

Второе место в голосовании занял полузащитник «ПСЖ» Витинья, оформивший хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (5:3). На третьей строчке расположился форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг с дублем в игре с «Ньюкаслом» (2:1). Четвёртое место занял нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси (дубль в матче с «Вильярреалом»).

