Мбаппе признан игроком недели Лиги чемпионов. Он оформил покер в матче с «Олимпиакосом»
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.
Футболист «сливочных» забил четыре мяча в ворота «Олимпиакоса» (3:4) во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8' 1:1 Мбаппе – 22' 1:2 Мбаппе – 24' 1:3 Мбаппе – 29' 2:3 Тареми – 52' 2:4 Мбаппе – 60' 3:4 Эль-Кааби – 81'
Второе место в голосовании занял полузащитник «ПСЖ» Витинья, оформивший хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (5:3). На третьей строчке расположился форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг с дублем в игре с «Ньюкаслом» (2:1). Четвёртое место занял нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси (дубль в матче с «Вильярреалом»).
Материалы по теме
Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:11
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
17:50
-
17:47
-
17:45
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:19