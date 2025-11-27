Скидки
Руслан Литвинов: сыграть против Месси — мечта

Комментарии

Защитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов отреагировал на возможный матч с национальной командой Аргентины, отметив, что мечтает встретиться на поле с капитаном действующих чемпионов мира Лионелем Месси.

— Была информация, что сборная России может сыграть с Аргентиной.
— Конечно, хотел бы сыграть с ними! Учитывая, что они чемпионы мира. А если ещё Месси приедет… Да это будет праздник для всех. Сыграть против него — мечта. Если есть возможность, надо играть с сильным соперником. Это возможность прогрессировать, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во время ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина сыграли со сборными Перу (1:1) и Чили (0:2).

