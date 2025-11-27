Скидки
20:30 Мск
Луис Энрике: «ПСЖ» проявил характер в тяжёлом матче c «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой парижан со счётом 5:3. По итогам встречи специалист отметил проявленный характер подопечных и отметил высокий уровень игры соперника.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

«Мы проявили характер. Это был тяжёлый матч, соперник был непростой. «Тоттенхэм» сыграл отлично, с характером, особенно в первом тайме. Они всё перекрывали и очень хорошо оборонялись.

Витинья растёт, как и команда. Если хочешь завоевать индивидуальные трофеи, нужно выигрывать их вместе со своим клубом. Он очень особенный, такой другой. Я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Он так много работает, проявляет характер – даже когда пропустил гол, он показал, что он на месте. Он забил пенальти, он великолепен, и мы рады, что он у нас есть», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

