Луис Энрике: «ПСЖ» проявил характер в тяжёлом матче c «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой парижан со счётом 5:3. По итогам встречи специалист отметил проявленный характер подопечных и отметил высокий уровень игры соперника.
«Мы проявили характер. Это был тяжёлый матч, соперник был непростой. «Тоттенхэм» сыграл отлично, с характером, особенно в первом тайме. Они всё перекрывали и очень хорошо оборонялись.
Витинья растёт, как и команда. Если хочешь завоевать индивидуальные трофеи, нужно выигрывать их вместе со своим клубом. Он очень особенный, такой другой. Я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Он так много работает, проявляет характер – даже когда пропустил гол, он показал, что он на месте. Он забил пенальти, он великолепен, и мы рады, что он у нас есть», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
- 27 ноября 2025
