Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк выразил уверенность, что обладателем следующего «Золотого мяча» станет полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Следующим обладателем «Золотого мяча» снова станет игрок «ПСЖ». Им будет Витинья. Лучший полузащитник в мире, и он станет следующим обладателем «Золотого мяча». Вау, какой игрок», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В среду, 26 ноября, Витинья забил три гола в ворота «Тоттенхэма» в очном матче команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:3). На минувшей церемонии вручения «Золотого мяча» португальский полузащитник занял третье место.

