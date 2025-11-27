Скидки
20:30 Мск
Тренер «Тоттенхэма» назвал футболиста, который получит «Золотой мяч» — 2026

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк выразил уверенность, что обладателем следующего «Золотого мяча» станет полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Следующим обладателем «Золотого мяча» снова станет игрок «ПСЖ». Им будет Витинья. Лучший полузащитник в мире, и он станет следующим обладателем «Золотого мяча». Вау, какой игрок», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В среду, 26 ноября, Витинья забил три гола в ворота «Тоттенхэма» в очном матче команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:3). На минувшей церемонии вручения «Золотого мяча» португальский полузащитник занял третье место.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
