Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сообщила срок, на который выбыл Фермин Лопес из-за травмы

«Барселона» сообщила срок, на который выбыл Фермин Лопес из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что атакующий полузащитник Фермин Лопес получил небольшую травму камбаловидной мышцы правой ноги. По оценкам клуба, восстановление 22-летнего футболиста займёт около двух недель.

Лопес был заменён на 62-й минуте матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0), который состоялся во вторник, 25 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

В нынешнем сезоне Лопес принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Канчельскис предположил, что «Барселона» дойдёт до полуфинала ЛЧ в этом сезоне

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android