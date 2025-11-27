«Барселона» сообщила срок, на который выбыл Фермин Лопес из-за травмы

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что атакующий полузащитник Фермин Лопес получил небольшую травму камбаловидной мышцы правой ноги. По оценкам клуба, восстановление 22-летнего футболиста займёт около двух недель.
Лопес был заменён на 62-й минуте матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0), который состоялся во вторник, 25 ноября.
В нынешнем сезоне Лопес принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
