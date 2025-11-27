Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер — о голе «Арсенала» в пустые ворота: понимал, что сильно рискую

Нойер — о голе «Арсенала» в пустые ворота: понимал, что сильно рискую
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал эпизод с третьим пропущенным голом в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Встреча завершилась поражением немецкого клуба со счётом 1:3. Третий мяч «канониров» забил Габриэл Мартинелли в пустые ворота.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

По ситуации, приведшей к голу, голкипер «Баварии» вышел далеко за пределы своей штрафной площади в попытке подстраховать защитников, однако допустил ошибку. После матча 38-летний футболист объяснил мотивы своих действий.

«Когда ты проигрываешь, приходится немного рисковать. Я видел, что Мартинелли опережает Киммиха и что может быть выход один на один. Я попытался сыграть на опережение, а он хорошо обработал мяч. Первое касание оказалось решающим – после него я уже был отыгран. Понимал, что сильно рискую», — приводит слова Нойера портал Goal.

Для «Баварии» это поражение, случившееся в Лондоне, стало первым в текущем сезоне во всех турнирах.

Материалы по теме
«Арсенал» сокрушил «Баварию» в битве гигантов. Но куда же побежал Нойер?! Видео
«Арсенал» сокрушил «Баварию» в битве гигантов. Но куда же побежал Нойер?! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android