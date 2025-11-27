Нойер — о голе «Арсенала» в пустые ворота: понимал, что сильно рискую

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал эпизод с третьим пропущенным голом в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Встреча завершилась поражением немецкого клуба со счётом 1:3. Третий мяч «канониров» забил Габриэл Мартинелли в пустые ворота.

По ситуации, приведшей к голу, голкипер «Баварии» вышел далеко за пределы своей штрафной площади в попытке подстраховать защитников, однако допустил ошибку. После матча 38-летний футболист объяснил мотивы своих действий.

«Когда ты проигрываешь, приходится немного рисковать. Я видел, что Мартинелли опережает Киммиха и что может быть выход один на один. Я попытался сыграть на опережение, а он хорошо обработал мяч. Первое касание оказалось решающим – после него я уже был отыгран. Понимал, что сильно рискую», — приводит слова Нойера портал Goal.

Для «Баварии» это поражение, случившееся в Лондоне, стало первым в текущем сезоне во всех турнирах.