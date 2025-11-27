«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Михайло Баньяц сравнял счёт на 56-й минуте

В эти минуты идёт матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются челнинский «КАМАЗ» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). Счёт в матче – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник самарцев Михайло Баньяц забил гол на 56-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Даниил Шамкин на 33-й минуте.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.