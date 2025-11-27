Киммих — о матче с «Арсеналом»: игра с «ПСЖ» была больше похожа на футбол
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих объяснил, почему не считает проигранный матч с «Арсеналом» (1:3) в Лиге чемпионов самым сложным для команды в нынешнем сезоне.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22' 1:1 Карл – 32' 2:1 Мадуэке – 69' 3:1 Мартинелли – 77'
«Я думаю, что «ПСЖ» был нашим самым сложным соперником, особенно из-за того, как они играют в футбол. «Арсенал» совершенно другой. Они полагаются на стандартные положения. Они любят играть длинными передачами.
Матч с «ПСЖ» был больше похож на футбольный. В игре с «Арсеналом» речь шла не столько о футболе, сколько об управлении игрой», — приводит слова Киммиха Football Talk на своей странице в социальной сети X.
«Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 2:1 во встрече 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
