Киммих — о матче с «Арсеналом»: игра с «ПСЖ» была больше похожа на футбол

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих объяснил, почему не считает проигранный матч с «Арсеналом» (1:3) в Лиге чемпионов самым сложным для команды в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что «ПСЖ» был нашим самым сложным соперником, особенно из-за того, как они играют в футбол. «Арсенал» совершенно другой. Они полагаются на стандартные положения. Они любят играть длинными передачами.

Матч с «ПСЖ» был больше похож на футбольный. В игре с «Арсеналом» речь шла не столько о футболе, сколько об управлении игрой», — приводит слова Киммиха Football Talk на своей странице в социальной сети X.

«Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 2:1 во встрече 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

