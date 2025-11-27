Скидки
Давид Волк: быть в сборной России — то, к чему я стремлюсь

Давид Волк: быть в сборной России — то, к чему я стремлюсь
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о желании попасть в сборную России.

«Быть в сборной России — цель любого спортсмена. Это то, к чему я стремлюсь. Хочу вызываться в сборную. Однако как до, так и после попадания туда нужно очень много трудиться, на дистанции показывать класс — это не так просто. Но это наша работа, которая является неким благом и счастьем», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

24-летний голкипер махачкалинского клуба провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, четыре раза сыграл «на ноль» и отдал одну результативную передачу.

