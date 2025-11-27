Президент ФНЛ Измайлов: как лига роста мы заинтересованы, чтобы играло больше россиян

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о развитии футболистов в низших дивизионах чемпионата России.

«У нас сейчас играет много своих футболистов. Если мы посмотрим на Вторую лигу «Б», то больше половины от общего числа игроков — молодые ребята. И порядка 48% забитых голов принадлежат им. Только за прошлое трансферное окно 18 человек из Второй лиги перешли в РПЛ. Это говорит о том, что спрос есть. Мы как лига роста заинтересованы, чтобы играло больше наших воспитанников. Это стимул и задача для нас в подготовке игроков.

Дальше, как это будет в РПЛ, — увеличение российских игроков — это правильное направление, если учитывать временную изоляцию от еврокубков и необходимость давать молодым ребятам возможность показывать себя», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.