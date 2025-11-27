Алонсо признаёт, что Винисиус заслуживает больше внимания в «Реале» — AS

В последние дни представители руководства мадридского «Реала» несколько раз общались с игроками в раздевалке, а также проводили беседы по телефону с некоторыми из них. Это привело к улучшению атмосферы в стане «сливочных». Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболисты «Реала» понимают, что вина в не лучших последних результатах в первую очередь лежит на них. Игроки «Королевского клуба» осознали бессмысленность конфронтации с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Подчёркивается, что в последние дни испанский специалист также общался с футболистами. В частности, Алонсо признал, что нападающий Винисиус Жуниор заслуживает большей поддержки и внимания, чем он получал до сих пор.

