Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо признаёт, что Винисиус заслуживает больше внимания в «Реале» — AS

Алонсо признаёт, что Винисиус заслуживает больше внимания в «Реале» — AS
Комментарии

В последние дни представители руководства мадридского «Реала» несколько раз общались с игроками в раздевалке, а также проводили беседы по телефону с некоторыми из них. Это привело к улучшению атмосферы в стане «сливочных». Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболисты «Реала» понимают, что вина в не лучших последних результатах в первую очередь лежит на них. Игроки «Королевского клуба» осознали бессмысленность конфронтации с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Подчёркивается, что в последние дни испанский специалист также общался с футболистами. В частности, Алонсо признал, что нападающий Винисиус Жуниор заслуживает большей поддержки и внимания, чем он получал до сих пор.

Материалы по теме
Мбаппе опроверг зависимость «Реала» от своей игры после покера в матче Лиги чемпионов

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android