Мбаппе, Витинья, Кукурелья — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Марк Флеккен («Байер»).

Защитники: Анан Халаили («Юнион»), Хосе Мария Хименес («Атлетико» Мадрид), Йерди Схаутен (ПСВ), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»), Роберт («Копенгаген»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего сезона парижане обыграли «Интер» со счётом 5:0.

